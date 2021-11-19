بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدين محاولات المستوطنين المساس بأراضيها في دير مار سابا

رام الله - دنيا الوطنأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية النشاط الذي قامت به مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية الجيش على أراضٍ تابعة لدير مار سابا يوم أمس، وتتمسك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بكافة حقوقها في دير مار سابا مؤكدة انها لن تتساهل في محاسبة أي معتدي على أراضيها وعلى رأسهم المجموعات الاستيطانية التي تتربص للنيل من عقاراتها.وفِي هذا السياق، قال الأب عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، ان غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن، يتابع بشكل شخصي قضية محاولات الاعتداءات على أراضي دير مار سابا، وان البطريركية تعمل بكافة المجالات القانونية والدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات ولمنعها بكافة الطرق.وأضاف الأب مصلح ان حماية العقارات الارثوذكسية والحفاظ عليها يتبوأ اعلى سلم أولويات غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، خاصة مع ازدياد الاطماع الاستيطانية في الاستيلاء عليها.