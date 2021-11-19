شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة
المطران عطالله حنا
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يحدث في منطقة باب الجديد في القدس في الاونة الاخيرة، انما يعتبر امعانا في السياسات الاحتلالية العنصرية الغاشمة التي هدفها تغيير طابع المكان وهويته وباب الجديد يعتبر من المداخل الرئيسية للبلدة القديمة ، ويحمل طابعا مسيحيا فلسطينيا حيث الاديرة والكنائس والمدارس الموجودة في تلك المنطقة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لسنا من اولئك المعارضين لكي يكون هنالك نشاطات او فعاليات او زوار ورواد لهذا المكان بهدف احياء ومساعدة المحلات الموجودة في تلك المنطقة من مقاهي ومطاعم وغيرها ولكننا نرفض ان يستغل هذا الامر استغلالا سياسيا بهدف تغيير طابع وهوية تلك المنطقة وقد كان هنالك نشاط استفزازي حيث اتى مسؤول في سلطات الاحتلال والقى محاضرة امام احدى المدارس في هذا الشارع حيث يعتبر هذا تجييرا واستغلالا للمكان لاغراض احتلالية لا يمكن ان نقبلها كمسيحيين فلسطينيين.

وتابع: لقد عبرت المرجعيات الكنسية عن رفضها  لتغيير ملامح تلك المنطقة ولكن يبدو لا حياة لمن تنادي فالسلطات الاحتلالية ممعنة في سياساتها سواء كان هذا في باب الجديد او في غيرها من الاماكن والمواقع داخل القدس القديمة وخارجها.

وأكد رفضه محاولات التعدي على هوية باب الجديد وتغيير ملامحه واستغلال الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان بهدف فرض وقائع وحقائق جديدة على الارض ناهيك عن الازعاج الناجم عن مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة التي جعلت سكان تلك المنطقة يعيشون في وضع لا يحسدون عليه . 

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