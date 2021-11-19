الهباش يلتقي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء في مالي



ووضع الهباش الرئيس غويتا بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والخطوات التي تقوم بها القيادة في المنظمات الدولية والإقليمية لفضح جرائم الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وإثبات الحقوق الفلسطينية المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض لعملية السلام القائم على حل الدولتين والتنكر للقانون الدولي.



وأشاد قاضي القضاة خلال اللقاء بالعلاقات الوثيقة بين دولة فلسطين وجمهورية مالي والتعاون المستمر في كافة المجالات، مشيداً بموقف جمهورية مالي الرافض لانضمام دولة الاحتلال لمنظومة الاتحاد الإفريقي قبل إقرار الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.





من جانبه أكد رئيس المجلس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية أسوة ببقية شعوب العالم، مبرقاً عبر الهباش تحياته للرئيس محمود عباس متمنياً له وللشعب الفلسطيني الخير وتحقيق أهدافه المشروعة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وفي لقاء آخر التقى الهباش برئيس وراء حكومة مالي شوجيل مايغا وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية مالي، وتشكيل لجان عمل مشتركة بين البلدين لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب البلدين في كافة المجالات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والقضاء.





ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي.







رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية برئيس المجلس الانتقالي لجمهورية مالي أسيمي غويتا في العاصمة المالية باماكو اليوم، ونقل له تحيات الرئيس محمود عباس، متمنياً لجمهورية مالي حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.