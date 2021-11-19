حماس تعلق على قرار (كنيست) بإدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، د.عبد اللطيف القانوع، إن قرار كنيست الاحتلال بإدراج المسجد الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية، "يمثل تعدٍ سافر على حرمة المسجد الأقصى وسيضاعف من اقتحاماته".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار الاحتلال وسلوكه العدواني المتصاعد في القدس والمسجد الأقصى "لن يغير من حقائق التاريخ شيئاً وستفشل كل محاولات الاحتلال في طمس الهوية الفلسطينية وتغيير الواقع".ودعا القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس للتصدي لقرارات الاحتلال وسياسته العدوانية تجاه القدس والمسجد الأقصى "كما ندعو كل أحرار أمتنا العربية والإسلامية لتعزيز صمود شعبنا وإسناده في معركته ضد الاحتلال والدفاع عن القدس".