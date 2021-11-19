بينت ولابيد يعلقان على قرار بريطانيا المرتقب بحظر حركة حماس بجميع أذرعها
قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، إن الذراع السياسي لحركة حماس "يمهّد العمل للذراع العسكري، هم نفس الإرهابيين، فقط تبادل أدوار"، وفق زعمه.
وشكر بينت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بسبب نية إدراج حمـاس على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا.
كما قال وزير الخارجية يائير لابيد عبر (تويتر)، إن قرار بريطانيا المتوقع بإعلان حماس جميع أذرعها منظمة إرهابية هو إنجاز آخر لوزارة الخارجية، وهو "نتيجة جهود رئيس الوزراء بينيت ووزير الدفاع غانتس".
وأضاف عبر (تويتر): أن ذلك جاء بعد حوار وعمل سياسي وكجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا.
وشكر لابيد وزيرتا الداخلية والخارجية البريطانيتين وكل الحكومة، لقرارهم اعتبار حمـاس بجميع أذرعها منظمة إرهابية، واصفاً ذلك بأنه "قرار مهم ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعاظم حماس"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة (ذا غارديان) عن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قولها إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون "الإرهاب".
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).
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