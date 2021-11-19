قطاع غزة: حالة وفاة و117 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68 حالة.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، بأنها أجرت 685 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأفادت في موجز تقريرها اليوم الخاص بالحالة الوبائية، تعافي 110 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما توجد حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 186242 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1789 حالة، وإجمالي المتعافين 182825 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 1628 وفاة.