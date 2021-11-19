كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟





ودعت "المرور" السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وكشفت عن استمرار إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، حالة الطرق لصباح اليوم الجمعة.وقالت إن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية.