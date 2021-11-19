دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة إيرانيين بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة إيرانيين بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية عقوبات على ستة إيرانيين، بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 2020. 

وقالت الوزارة إن الجهات الفاعلة نشرت معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلت تهديدات عبر البريد الالكتروني، وأعدت مقطعاً مصوراً مزيفاً. 

وأضافت أن المقطع المصور المزيف أُنتج في محاولة لتقويض الثقة بنزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، عبر التلميح إلى احتمال الإدلاء بالأصوات في بطاقات انتخاب مزورة.

وفي السياق، أعلنت السلطات الامريكية توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين تنسب اليهما شن حملة إلكترونية موجهة ومنسقة للتدخل في هذه الانتخابات. 

ويتهم الاثنان وهما في 24 و27، بالسعي الى الحصول على معلومات سرية عن عملية الاقتراع وعلى قائمة الناخبين من احد عشر مركز اقتراع، ويدور الحديث عن حوالي مائة الف ناخب.

وتم إحباط المؤامرة بفضل تدخل مكتب التحقيقات الفدرالي.

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