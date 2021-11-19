راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، عن تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين، مشيراً إلى أن اليوم سيكون جمعة مباركة تحمل الخير للبلاد.





وأفاد في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): "يتضح من صور الأقمار الصناعية والرادار تحرك كميات من السُحب نحو البلاد، لتزداد فرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة ومع نهار اليوم فوق العديد من المناطق، لا يستبعد أن تكون غزيرة ورعدية في بعض فتراتها".





وأضاف العلامي: كما تم الإشارة لذلك مسبقاً بأن الأمطار خلال هذه الحالة ستكون متقطعة (على فترات وجولات) ومن الطبيعي أن نشهد ساعات من توقف المطر قبل عودتها حتى انتهاء الحالة يوم الأحد.

رام الله - دنيا الوطن