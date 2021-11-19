دولي

وزارة الصحة الإسرائيلية تنصح بعدم السفر إلى دول برتقالية

وزارة الصحة الإسرائيلية تنصح بعدم السفر إلى دول برتقالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية، دولاً أخرى على قائمة الدول البرتقالية، التي توصي بعدم السفر اليها بسبب ارتفاع المنحنى الوبائي فيها.

وأضيفت إلى هذه القائمة كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية وغواتيمالا وفيتنام ولوكسمبورغ، الى ذلك بقيت خالية قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر اليها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

في السياق، يناقش طاقم الخبراء الاستشاري للحكومة الإسرائيلية بشأن (كورونا) يوم الأحد المقبل، احتمال البدء بتطعيم أبناء الفئة العمرية (12 الى 15 عاماً) بالجرعة الثالثة للقاح المضاد للفيروس. 

وأشار مسؤولون في وزارة الصحة، إلى تراجع ملحوظ في مستوى المناعة في صفوف أبناء هذه الفئة العمرية بعد مرور خمسة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية للقاح.

هذا وسجلت يوم أمس في مختلف أنحاء إسرائيل، 282 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ويبلغ عدد الحالات المرضية النشطة 5132.

ويعالج في المستشفيات حاليا 174 مريضا، وتوصف حالة 129 منهم بخطيرة، اذ يعد هذا العدد الأدنى منذ شهر تموز/ يوليو الماضي. 

وحصد الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، أرواح 8154 شخصاً.

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