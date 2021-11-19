شؤون فلسطينية

صحيفة: بريطانيا ستعلن حركة حماس تنظيماً "إرهابياً"

صحيفة: بريطانيا ستعلن حركة حماس تنظيماً "إرهابياً"
وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (ذا غارديان) عن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قولها إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون "الإرهاب".

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).

وترى باتيل أنّ خطوتها هذه "من شأنها أن تساعد في مكافحة معاداة السامية، وحماية الجالية اليهودية"، وفق زعمها.


وأضافت الوزيرة للصحافيين في واشنطن: "لقد اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة"، مضيفة أنّ القرار "يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيرها.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان باتيل في خطاب لها في واشنطن، اليوم الجمعة، في مؤتمر حول الأمن.

وحتى الآن، تحظر المملكة المتحدة الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" فقط. وسبق أن تم تصنيف "حماس" بوصفها منظمة "إرهابية" محظورة، في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ووفق (ذا غارديان)، أكدت باتيل، أنّ حظر حماس سيرسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيداً لمنظمة كهذه"، مضيفة أنّ "حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة متنوعة ومتطورة، فضلاً عن مرافق تدريب الإرهابيين، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة"، على حد زعمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لقاء جمعه به على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، قبل عدة أيام، إعلان حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بعد امتعاض حكومة الاحتلال من المظاهرات المنددة التي شهدتها لندن خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

أخبار ذات صلة

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

قطاع غزة: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

صحيفة إسرائيلية تتحدث عن تطورات الآلية الجديدة لتمرير المنحة القطرية لموظفي غزة

صحيفة إسرائيلية تتحدث عن تطورات الآلية الجديدة لتمرير المنحة القطرية لموظفي غزة

قوات الاحتلال تقتحم قرية الهاشمية في جنين وتداهم منزلاً

قوات الاحتلال تقتحم قرية الهاشمية في جنين وتداهم منزلاً

المالكي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

المالكي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

&#34;الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية اليوم

"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

قوات الاحتلال تقتحم قرية الهاشمية في جنين وتداهم منزلاً

قوات الاحتلال تقتحم قرية الهاشمية في جنين وتداهم منزلاً

المالكي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

المالكي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

&#34;الديمقراطية&#34; تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

"الديمقراطية" تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

تونس تجدد موقفها الداعم لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف

تونس تجدد موقفها الداعم لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف

تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر