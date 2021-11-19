شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تتحدث عن تطورات الآلية الجديدة لتمرير المنحة القطرية لموظفي غزة

صحيفة إسرائيلية تتحدث عن تطورات الآلية الجديدة لتمرير المنحة القطرية لموظفي غزة
السفير العمادي خلال استقباله رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت صحيفة إسرائيلية اليوم الجمعة، عن تطورات الآلية الجديدة لتمرير المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة.

وتشير تقديرات في إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة (معاريف)، إلى أن من المحتمل وبشكل كبير، بأن يتم بدء العمل بالآلية الجديدة الخاصة بالمنحة القطرية لموظفي غزة (من خلال بيع الوقود) خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة، بأنه لا تزال هناك مشكلات فنية صغيرة لم يتم حلها نهائياً، لكنها تعتبر "هامشية"، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن منحة قطر الخاصة بموظفي حكومة غزة، متوقفة منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة في آيار/مايو الماضي، بسبب رفض الاحتلال تمريرها وفق الآلية القديمة التي كانت عبارة عن دخول أموال إلى حماس.

ويجري العمل حالياً على إرسال مبلغ ثمانية ملايين دولار على هيئة وقود أو طعام إلى قطاع غزة، على أن تستفيد الحركة من بيعها وصرف رواتب موظفيها الحكوميين.

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