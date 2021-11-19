دولي

(مكان): أردوغان يرغب بتوثيق العلاقات مع إسرائيل

(مكان): أردوغان يرغب بتوثيق العلاقات مع إسرائيل
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه "رفيع" قوله: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع رئيس الوزراء نفتالي بينت مساء امس، عن الرغبة في توثيق العلاقات بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن المكالمة الهاتفية استمرت حوالي ربع ساعة وأن المناخ الذي سادها كان جيداً نسبيا، رغم أن أردوجان أثار خلالها القضية الفلسطينية، فيما امتنع بينت عن التعقيب عليها.

وقد أعلن مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، أن بينت شكر الرئيس التركي، على تدخله شخصياً من أجل إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين نتالي وموردي اوكنين من السجن التركي.

كما أثنى رئيس حكومة الاحتلال على عمل قنوات الاتصال بين إسرائيل وتركيا بنجاعة وسرية لحل الازمة.

يشار إلى أن هذا هو الاتصال الهاتفي العلني الأول بين رئيس وزراء إسرائيلي، ورئيس تركي منذ عام 2013.

وأفرجت السلطات الأمنية في تركيا فجر أمس، عن  الزوجين موردي ونتالي اوكنين بعد تسعة أيام أمضاها في الحبس بشبهة التجسس من خلال تصوير منزل أردوغان.

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