شاهد: إصابة 17 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية بالقدس





















رام الله - دنيا الوطنأصيب، الليلة الماضية، 17 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى بحروق، وسقوط بينها كسر، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وقال مدير إسعاف "جمعية الأمل" عبد المجيد طه، إن حصيلة الإصابات التي تعاملت معها طواقم الإسعاف 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 بحروق، و13 إصابة سقوط جراء الهروب من قوات الاحتلال بينها حالتين بالكسر، و95 حالة اختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وشهدت العيسوية مواجهات مع قوات الاحتلال التي تعمدت إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب الأهالي والبيوت، بعد أن اقتحمت البلدة.وأعدمت قوات الاحتلال، الفتى عمر أبو عصب من العيسوية، في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، يوم الأربعاء.