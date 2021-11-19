فصيل فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة العربية الفلسطينية، من تفجر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الأوضاع عقب استشهاد الأسير سامي العمور، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا للتخلص من الأسرى الفلسطينيين ، و قتلهم ببطء.وأفاد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية، أمين سر ساحة غزة، أن الأسير العمور استشهد بسبب الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن هذا الإهمال جاء متعمدا من أجل القضاء على قضية الأسرى، موضحا أنه تم نقل الأسير العمور إلى مستشفى "سوروكا" ليتم اكتشاف مرض السرطان وقد غزا جسده كله.ودعا عاشور في تصريحاته المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي، مطالبا بتشكيل لجنة مختصة من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والصليب الأحمر للاطلاع على ظروف الأسرى، والوقوف على ملابسات استشهاد العمور.