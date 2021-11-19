شؤون فلسطينية

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتسقط بمشيئة الله أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين أيام الجمعة السبت والأحد من خطر:

1- تدني مدى الرؤية الأفقية.  2- خطر التزحلق على الطرقات.  3- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 18-12 13-10 14-11 بيت لحم 18-12 13-10 14-11
رام الله والبيرة 17-11 12-9 13-10 طولكرم 22-15 17-12 18-13
نابلس 19-13 14-11 15-12 قلقيلية 22-15 17-12 18-13
جنين 22-14 17-12 18-13 سلفيت 18-12 13-10 14-11
طوباس 23-15 18-13 19-14 روابي 19-13 14-11 15-12
الخليل 17-11 12-9 13-10 غزه 22-16 18-14 19-15
أريحا 28-17 23-16 24-17 خانيونس 22-16 18-14 19-15
الأغوار الشمالية 26-15 21-14 22-15 رفح 23-17 19-13 20-14

أخبار ذات صلة

&#34;الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية اليوم

"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية اليوم

العملات: الدولار يستقر على انخفاض

العملات: الدولار يستقر على انخفاض

بشأن مواردها الطبيعية.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً لصالح فلسطين

بشأن مواردها الطبيعية.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً لصالح فلسطين

شاهد: إصابة 17 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية بالقدس

شاهد: إصابة 17 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية بالقدس

فصيل فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع بسجون الاحتلال

فصيل فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع بسجون الاحتلال

روسيا تعلن إطلاق صاروخ &#34;فرط صوتي&#34; بنجاح

روسيا تعلن إطلاق صاروخ "فرط صوتي" بنجاح

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

&#34;الديمقراطية&#34; تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

"الديمقراطية" تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

حملة حراك &#34;بدنا نعيش&#34; تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

حملة حراك "بدنا نعيش" تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام

الهباش يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بتنظيم رحلات للطلاب اليهود إلى الأقصى

الهباش يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بتنظيم رحلات للطلاب اليهود إلى الأقصى

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر إدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية

"الأوقاف" تستنكر إدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية