الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

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المدينـة



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رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتسقط بمشيئة الله أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين أيام الجمعة السبت والأحد من خطر:1- تدني مدى الرؤية الأفقية. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: