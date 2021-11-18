غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مع وزير الموارد المائية العراقي م. مهدي رشيد الحمداني مذكرة تعاون في إطار تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بخصوص التطوير والتدريب في مجال الموارد المائية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه والمتعلق بتطوير قطاع المياه في فلسطين.وتهدف المذكرة الى تقوية وتعزيز الدعم المقدم من الجمهورية العراقية لقطاع المياه في فلسطين فيما يخص تنمية الموارد المائية وبناء تطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية في جميع مجالات المياه وتقنيتها، بالإضافة إلى إرساءعلاقة تعاون متينة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات التعاون المشتركة.وتتضمن مجالات التعاون البحث العلمي والتنمية والتكنلوجيا الحديثة وتطوير القدرات في المجال المؤسسي وبناء الكوادر البحثية والفنية وتأهيلها لتعزيز الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجال تقنية المياه.وثمن م.غنيم العلاقة الثنائية التي تبلورت بمذكرة التفاهم مع دولة العراق الشقيق، والتي تشكل استمرارا للتعاون مع الدول العربية حيث سبقها قبل ذلك توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية بما يخدم تطوير قطاع المياه الفلسطيني.