شؤون فلسطينية

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مع وزير الموارد المائية العراقي م. مهدي رشيد الحمداني مذكرة تعاون في إطار تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بخصوص التطوير والتدريب في مجال الموارد المائية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه والمتعلق بتطوير قطاع المياه في فلسطين.

وتهدف المذكرة الى تقوية وتعزيز الدعم المقدم من الجمهورية العراقية لقطاع المياه في فلسطين فيما يخص تنمية الموارد المائية وبناء تطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية في جميع مجالات المياه وتقنيتها، بالإضافة إلى إرساء
علاقة تعاون متينة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات التعاون المشتركة.

وتتضمن مجالات التعاون البحث العلمي والتنمية والتكنلوجيا الحديثة وتطوير القدرات في المجال المؤسسي وبناء الكوادر البحثية والفنية وتأهيلها لتعزيز الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجال تقنية المياه.

وثمن م.غنيم العلاقة الثنائية التي تبلورت بمذكرة التفاهم مع دولة العراق الشقيق، والتي تشكل استمرارا للتعاون مع الدول العربية حيث سبقها قبل ذلك توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية بما يخدم تطوير قطاع المياه الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

&#34;الديمقراطية&#34; تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

"الديمقراطية" تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الفنان السوري الكبير زهير رمضان

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الفنان السوري الكبير زهير رمضان

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

حملة حراك &#34;بدنا نعيش&#34; تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

حملة حراك "بدنا نعيش" تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام

الهباش يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بتنظيم رحلات للطلاب اليهود إلى الأقصى

الهباش يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بتنظيم رحلات للطلاب اليهود إلى الأقصى

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر إدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية

"الأوقاف" تستنكر إدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

غنيم: نتعاون مع اشقائنا العرب بكافة المجالات لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

&#34;الديمقراطية&#34; تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

"الديمقراطية" تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

حملة حراك &#34;بدنا نعيش&#34; تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

حملة حراك "بدنا نعيش" تناشد الرئيس بإصدار توجيهاته بشأن تلبية احتياجات الخليل الأمنية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟