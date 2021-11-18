شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال تطالب بالهدم الفوري لحي "وادي ياصول"

رام الله - دنيا الوطن
طالبت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنازل في حي "وادي ياصول" في بلدة سلوان، وذلك خلال جلسة استئناف تم تقديمها من أجل النظر في قرار رفض طلبات تمديد هدم 58 منزلاً من منازل الحي، البالغ عددها 84 منزلاً.

وقال المحامي زياد قعوار إنه تم الطلب من المحكمة المركزية أن تقوم بتمديد أوامر الهدم الصادرة بحق منازل الحي؛ حتى يتسنى للسكان تنظيم الحي وتحويله إلى منطقة سكنية.

ولفت قعوار إلى ان بلدية الاحتلال ادّعت أن "هؤلاء الأهالي مجرمين ولا يحق لهم التمديد"، وطالبوا بالهدم الفوري للحي.

وأوضح قعوار أن بلدية الاحتلال ادعت خلال الجلسة أن الهدم سيحدث على مراحل، حيث سيتم هدم عدد معين من المنازل في كل أسبوع، فيما أجابت محكمة الاحتلال المركزية أنها ستقوم بدراسة الملف.

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