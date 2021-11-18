شؤون فلسطينية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تخرج 50 مديراً من مدراء الفئة الأولى C
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، أمس الأربعاء، بتخريج برنامجاً تدريبياً استهدف 90 مديراً من الفئة الأولى C من 25 مؤسسة وهيئة حكومية، تخرج في الدفعة الأولى من البرنامج 50 مديراً.

وتناول البرنامج التدريبي عدة موضوعات متعلقة بتحسين الأداء الوظيفي داخل المؤسسات، كالتخطيط الاستراتيجي والاتصال والتواصل والقيادة الفاعلة وإدارة الفريق والهياكل التنظيمية، مواضيع أخرى تعزز قدرات الموظفين في تصميم الخطط التنفيذية ومتابعة مؤشرات الأداء.

وافتتح الحفل رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، وقال هذا يوم مميز واستثنائي وأنا سعيد بالتزامكم العالي الذي يعبر عن انتماء وطني وأخلاقي ولمؤسساتكم وبلدكم، وهذا التدريب تناول عدد من القضايا الإدارية التي تدخل صلب عمل مؤسسات الدولة.

وأضاف أبو زيد، أن المدرسة الوطنية للإدارة استفادت أيضاً من وجودكم فيها على مدار الأيام، فالحوار والأفكار والمعرفة متبادلة دوماً، وهذه الدورات تتيح مساحة مهمة لكي يتمكن الأقران من تحسس الجوانب التي يجب عليهم العمل عليها بشكل ذاتي، فالتدريب فرصة لأي شخص يريد أن يذهب إلى الأمام، ويخدم المواطن الفلسطيني الذي هو أولى أولويات الدولة.

وقال مدير عام التدريب عصام دنادنة: إن هذا البرنامج يقع ضمن منظومة ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي الذي تنتهجه المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بحيث تبدأ المدرسة بالموظف الجديد ومن ثم تنتقل لتدريب رؤساء الأقسام ورؤساء
الشعب، من ثم تدريب مدراء C فأعلى، وصولاً لبرنامج إعداد القادة.

في الختام، تم توزيع الشهادات على خريجي البرنامج التدريبي.

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