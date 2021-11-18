"الديمقراطية" تستقبل الوفد القيادي لحركة المقاومة الشعبية

رام الله - دنيا الوطناستقبلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفداً قيادياً من حركة المقاومة الشعبية؛ ضم الحاج أبو قاسم دغمش الأمين العام للحركة، ورزق عروب نائب الأمين العام، وأحمد دغمش عضو قيادة الحركة، التقى وفداً من قيادة الجبهة برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، وعدد من أعضاء المكتب السياسي.بحث الجانبان الأوضاع الوطنية، وتوقفا مطولاً أمام النتائج الباهرة التي حققها شعبنا ومقاومته الباسلة في معركة القدس، وما ألحقته بالاحتلال من خسائر فادحة، وأكدت في الوقت نفسه التفاف شعبنا أمام قضيته وحقوقه الوطنية ومقاومته الباسلة وتضحياتها الغالية.كما أكد الطرفان على ضرورة إنهاء الانقسام على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد توحيد الحالة الوطنية في المؤسسات الشرعية في المجلس الوطني ولجنته التنفيذية، بمشاركة الجميع، بما يعزز وحدة شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية في م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.كما أكد الجانبان على ضرورة مواصلة النضال بكل الأساليب، لإسقاط المشاريع التصفوية، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في دحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.