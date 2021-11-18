شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الفنان السوري الكبير زهير رمضان

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الفنان السوري الكبير زهير رمضان
رام الله - دنيا الوطن
بتكليف من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، شارك السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، بمراسم تشيع الفنان السوري الكبير زهير رمضان.

حيث حضر مراسم التشييع كلاً من وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق ووزير التربية د. دارم الطباع وعضو القيادة المركزية لحزب البعث د. مهدي دخل الله وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشعب وأعضاء من نقابة الفنانين وممثلين عن الوزارات وعدد من الفنانين السوريين.

ووضع عبد الهادي أكليل من الزهور باسم سيادة الرئيس محمود عباس حيث قدم التعازي باسم سيادة الرئيس لكلاً من زوجته سوزان الصالح وأخاه ماهر رمضان داعياً الله أن يرحم الفقيد ويتغمده بمغفرته.

وأكد لهم أن الرئيس محمود عباس يعتبر الفن بكل انواعه مقاومة ولا يفرق بين الفنانين العرب لأن الدراما تعالج آفات المجتمع وجزء هام بتشكيل الرأي العام من خلال الدراما الملتزمة مشيراً بأن للدراما السورية حيزة خاصة لدى أبناء شعبنا حيث قدمت خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية.

من جهتهم قدر أهالي الفقيد هذه اللفتة النبيلة من سيادة الرئيس محمود عباس شاكرين عزائه، وتمنوا له الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يعينه الله على أعبائه الكبيرة في قيادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أهل الفقيد أن الفنان زهير رمضان كان دائماً يعتبر القضية الفلسطينية قضيته ويضع فلسطين في قلبه ويعتبرها مثل وطنه سوريا.

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