معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم







رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مساء اليوم الخميس، مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم بعنوان "بيت لحم هالمرة غير"، وذلك بالتعاون مع جمعيات القطاع الخاص السياحي وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".وأكدت معايعة أهمية هذا المؤتمر الذي سيمتد حتى 20 تشرين ثاني، حيث سيشمل مؤتمرا سياحيا ورحلات مستضافة لمدة يومين في محافظة بيت لحم لمجموعة من الاعلاميين والمؤثرين ووكالاء سياحة ورجال دين من أراضي الـ48.وقال إن هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى ضمن برنامج أطلقته الوزارة تحت عنوان "فلسطين هالمرة غير" بهدف التعريف بالمنتج السياحي المتنوع لمدن وقرى وريف ومخيمات المحافظات الفلسطينية، والتشبيك مع الفعاليات والشخصيات الاعلامية والمؤثرين من أراضي الـ48، وتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، ويهدف إلى تسليط الضوء على جميع المواقع السياحية والتاريخية والدينية والثقافية في محافظة بيت لحم من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، كذلك التعريف بالمبادرات والمسارات والمرافق السياحية والتجارية المتنوعة، والأشهر المقبلة ستشهد نشاطاَ مماثلاَ في جميع محافظات فلسطين.بدوره، أكد محافظ بيت لحم كامل حميد أهمية المؤتمر، خصاة أننا على أبواب أعياد الميلاد والتي ستكون كاملة وجميع المؤسسات في بيت لحم جاهزة لاستقبال السياح وتسهيل زيارتهم رغم تحديات الاحتلال.وتحدث رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان عن المعيقات الاسرائيلية التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة للإجراءات الإسرائيلية المعيقة لعودة السياحة إلى بيت لحم، إلا أننا تغلبنا بالشراكة والتعاون ما بين الجميع على كافة المعيقات، والآن بيت لحم جاهزة لاستقبال السياح.من ناحيته، أشار ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا توشيا آبي إلى أهمية الشراكة مع وزارة السياحة والآثار في دعم القطاع السياحي والأثري في فلسطين، وهذه الشراكة التي توجت بافتتاح مشروع حماية وتغطية أحد أكبر لوحات الفسيفساء بالعالم في قصر هشام الأثري.