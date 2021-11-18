شؤون فلسطينية

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام

الخليل: وفاة شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري قبل أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة شاب (20 عاما) متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام بسبب تعرضه لإطلاق نار في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشاب تعرض قبل أيام لإطلاق نار نتج عنه إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأضاف: أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق في الواقعة، في حين باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري للقبض على المشتبه به بإطلاق النار، هذا وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية.

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