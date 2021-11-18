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تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

تونس: الرئيس سعيّد بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد اليوم الخميس، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي.

وفي الوقت الذي يواجه فيه سعيد، ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي، لم يعلن الرئيس التونسي أي موعد محدد، لعملية الإصلاح.

وأوقف الرئيس التونس في يوليو/تموز الماضي، عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بـ "الانقلاب"، وذلك قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.

وقال سعيّد إن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

والأسبوع الماضي احتج الآلاف بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيّد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية الرئيس التونسي على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.

ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي احتجاجا السبت أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية.

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