(هآرتس): إطلاق سراح الزوجين أوكنين يمكن أن يُحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا

نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر سياسية قولها، بإن إ طلاق سراح الزوجين أوكنين، يمكن أن يُمهد الطريق لتحسين العلاقات مع الأتراك.





وأضافت الصحيفة: "ربما حتى لإعادة السفراء في كلا الجانبين".





وأجرى كل من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أعربا عن شكرهما له بعد الإفراج عن الزوجين أوكنين الذين تم اعتقالهما قبل عدة أيام بعد تصويرهما لمنزل أردوغان.

رام الله - دنيا الوطن