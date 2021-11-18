دولي

(هآرتس): إطلاق سراح الزوجين أوكنين يمكن أن يُحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا

(هآرتس): إطلاق سراح الزوجين أوكنين يمكن أن يُحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر سياسية قولها، بإن إطلاق سراح الزوجين أوكنين، يمكن أن يُمهد الطريق لتحسين العلاقات مع الأتراك.

وأضافت الصحيفة: "ربما حتى لإعادة السفراء في كلا الجانبين".

وأجرى كل من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أعربا عن شكرهما له بعد الإفراج عن الزوجين أوكنين الذين تم اعتقالهما قبل عدة أيام بعد تصويرهما لمنزل أردوغان.

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