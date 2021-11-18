شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بأمناء سر وأعضاء أقاليم فتح في مصر وسوريا ولبنان

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بأمناء سر وأعضاء أقاليم فتح في مصر وسوريا ولبنان
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان.

وأشاد، بالجهود التي تقوم بها مفوضية الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" في استنهاض عمل الأقاليم والجاليات الفلسطينية في كل مكان بالعالم، وكذلك تعزيز التواصل مع الوطن وأبناء شعبنا فيه.

وشدد الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به الأقاليم والجاليات الفلسطينية حول العالم لصالح قضيتنا وشعبنا، خاصة الحراك والمظاهرات التي شاهدناها في مختلف مدن العالم دعما لأهلنا في أحياء الشيخ جراح وسلوان بالقدس، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا في كل مكان.

وأطلعهم، على آخر التطورات السياسية والحراك المستمر لمحاولة الخروج من حالة الجمود السياسي الحاصل نتيجة لتعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ورفضها للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية؛ التي أقرت حقوقنا الفلسطينية على أرض وطننا فلسطين في دولة حرة مستقلة وعاصتها القدس، وقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الموقف الفلسطيني الصامد والمتمسك بالثوابت في ظل الضغوطات والتحديات والحصار المفروض علينا، وسنحافظ على القدس ومقدساتها وعروبتها وحماية حقوق أبطالنا الشهداء والأسرى.

بدورهم، شكر أعضاء الأقاليم، الرئيس على هذا اللقاء الهام، واهتمامه بتواجدهم بين أبناء شعبهم على أرض فلسطين، وكذلك رعاية سيادته للأقاليم الخارجية والجاليات، ومتابعته الشخصية لعملهم ونشاطهم.

وأكدوا للرئيس عباس، الاستمرار بالدور الذي يقومون به لصالح شعبنا وقضيتنا، مؤكدين فخرهم بمواقف سيادته الوطنية المشرفة، وصموده أمام كل هذه المؤامرات والضغوطات، وبأنهم سيستمرون بالوقوف خلف سيادته في هذه الموقف المشرفة، وكلهم ثقة بتجاوز هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان بقيادته.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.

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