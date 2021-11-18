شؤون فلسطينية

لا يمكن تحملها.. "الرباعية" تعرب عن قلقها من أزمة السلطة الفلسطينية المالية

لا يمكن تحملها.. "الرباعية" تعرب عن قلقها من أزمة السلطة الفلسطينية المالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، اليوم الخميس، أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع حل الدولتين قدمًا، مشددةً على أهمية احترام حقوق الإنسان وإجراءات منظمات المجتمع المدني.

واجتمع مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في أوسلو بالنرويج عقب الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC).

واتفق المبعوثون على العمل من أجل حل الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، ومواصلة المشاورات مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.

وأعربت "الرباعية الدولية" في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية، والشروع ببناء وحدات استيطانية جديدة، والأزمة المالية التي لا يمكن تحملها داخل السلطة الفلسطينية.

ودعت جميع الأطراف لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، مشددةً على ضرورة تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق السلام.

وأشارت "الرباعية الدولية" إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الهش في غزة -بدعم من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك في المنطقة- من خلال ضمان استمرار الجهود الإنسانية وتيسير وصول وحركة الأشخاص والبضائع.

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