دولي

نفتالي بينت يتحدث عن مكالمته الهاتفية مع أردوغان

نفتالي بينت يتحدث عن مكالمته الهاتفية مع أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن الأخير تحدث اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق تصريح مقتضب فإن بينت شكر أردوغان، على تدخله الشخصي في إعادة الزوجين الإسرائيلييْن، نتالي وموردي أوكنين إلى إسرائيل.

وأعرب رئيس حكومة الاحتلال عن تقديره لتعامل الطرف التركي على كافة المستويات مع هذه القضية خلال الأيام الأخيرة بغية حلها.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هاتف اليوم الخميس، أردوغان.

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي بأنه خلال الاتصال شكر هرتسوغ أردوغان على مشاركته ومساهمته الشخصية في عودة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين بإسطنبول.

من جهته، شدد الرئيس أردوغان على الأهمية التي يوليها للعلاقات مع إسرائيل.

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