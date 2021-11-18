شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، للأسير علاء الأعرج انتصاره على السجان في معركة الأمعاء الخاوية بعد إلغاء اعتقاله الإداري.

وقالت الحركة إن انتصار الأسير الأعرج هو انتصار للحركة الأسيرة كافة ولشعبنا الفلسطيني عامة، كما أنه يُضاف إلى سلسلة الانتصارات التي تحققها الحركة الأسيرة داخل سجونه ومعتقلاته.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله ومؤسساته وجماهيره لتصعيد الدعم والاسناد للأسرى الأبطال وقضيتهم في كل الأماكن والأوقات.

كما دعت المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك العاجل والضغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام وإطلاق سراح جميع الأسرى.

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