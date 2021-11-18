جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول





وفيما يلي هذه النقاط وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



1. في حال كان أحد اللقاءات الأسبوعية أو حصص النقاش يعقد وجاهياً فإن الامتحانات وجاهية.



2. في حال كانت اللقاءات جميعاً تعقد عن بعد، فتكون الامتحانات النصفية الكترونية، من داخل الجامعة أو من خارجها، حسب عدد الطلبة وملائمة البنية التحتية لذلك، على أن يتم التنسيق بين الأساتذة المعنيين وعميد الكلية بهذا الخصوص.



في هذا السياق، بالنسبة للامتحانات الالكترونية المنعقدة داخل الجامعة، فتتم إتاحة المجال أمام الطلبة الممتحَنين للعودة للأسئلة السابقة خلال جلسة الامتحان، وذلك بعد أخذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة الامتحان وانتفاء احتمالات الغش. أما بالنسبة للامتحانات التي يشارك فيها الطلبة الممتحَنين من خارج الجامعة فيتم الاستمرار بالسياسة المتفق عليها سابقاً، والتي تقيد من قدرة الطالب على العودة للصفحات والأسئلة التي تتم إجابتها، من أجل الحد من احتمالات الغش.



3. بالنسبة للامتحانات النهائية للمساقات التي يتم تدريسها بالكامل الكترونياً، فستتم جدولتها الكترونياً بحيث تنعقد من داخل الجامعة.



في سياق منفصل، وفيما يتعلق بالامتحانات كافة التي كان من المخطط أن تعقد أيام الأحد، وانسجاماً مع قرار سابق لمجلس الجامعة، فإنه يجري العمل على جدولتها في أيام أخرى من أيام الدوام الرسمي.



رام الله - دنيا الوطنبيّنت جامعة بيرزيت اليوم الخميس، عدداً من النقاط المتعلقة بآلية عقد الامتحانات النصفية والنهائية خلال الفصل الدراسي الحالي.