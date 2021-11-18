شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بيّنت جامعة بيرزيت اليوم الخميس، عدداً من النقاط المتعلقة بآلية عقد الامتحانات النصفية والنهائية خلال الفصل الدراسي الحالي.

وفيما يلي هذه النقاط وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

1. في حال كان أحد اللقاءات الأسبوعية أو حصص النقاش يعقد وجاهياً فإن الامتحانات وجاهية.

2. في حال كانت اللقاءات جميعاً تعقد عن بعد، فتكون الامتحانات النصفية الكترونية، من داخل الجامعة أو من خارجها، حسب عدد الطلبة وملائمة البنية التحتية لذلك، على أن يتم التنسيق بين الأساتذة المعنيين وعميد الكلية بهذا الخصوص.

في هذا السياق، بالنسبة للامتحانات الالكترونية المنعقدة داخل الجامعة، فتتم إتاحة المجال أمام الطلبة الممتحَنين للعودة للأسئلة السابقة خلال جلسة الامتحان، وذلك بعد أخذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة الامتحان وانتفاء احتمالات الغش. أما بالنسبة للامتحانات التي يشارك فيها الطلبة الممتحَنين من خارج الجامعة فيتم الاستمرار بالسياسة المتفق عليها سابقاً، والتي تقيد من قدرة الطالب على العودة للصفحات والأسئلة التي تتم إجابتها، من أجل الحد من احتمالات الغش.

3. بالنسبة للامتحانات النهائية للمساقات التي يتم تدريسها بالكامل الكترونياً، فستتم جدولتها الكترونياً بحيث تنعقد من داخل الجامعة.

في سياق منفصل، وفيما يتعلق بالامتحانات كافة التي كان من المخطط أن تعقد أيام الأحد، وانسجاماً مع قرار سابق لمجلس الجامعة، فإنه يجري العمل على جدولتها في أيام أخرى من أيام الدوام الرسمي.

أخبار ذات صلة

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد العمور وأبو عصب

الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد العمور وأبو عصب

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

غزة: اجتماع بين &#34;التشريعي&#34; ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية

غزة: اجتماع بين "التشريعي" ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة السياسية الاختيار بين القبيلة أو سيادة القانون

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة السياسية الاختيار بين القبيلة أو سيادة القانون

رئيس الوزراء: من لا يستطيع معاقبة إسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين

رئيس الوزراء: من لا يستطيع معاقبة إسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين

راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات

راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

فلسطين تشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه في مصر

فلسطين تشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه في مصر

&#34;التنمية&#34; تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

"التنمية" تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟