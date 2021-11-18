شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد العمور وأبو عصب

الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد العمور وأبو عصب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جامعة الدول العربية، جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد وإزهاق الأرواح الفلسطينية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، والتي كان آخرها إعدام الطفل المقدسي عمر أبو عصب ميدانيًا، واستشهاد الأسير سامي العمور جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم الخميس، حول استشهاد الأسير العمور إن هذه الجريمة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال هي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدا من مجموع 227 أسيرا شهيدا استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستنكرت الأمانة العامة في بيانها جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية وتأتي تأكيدا ودليلا جديدا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية.

كما حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت الى استشهاد الأسير سامي العمور واعدام الطفل أبو عصب.

ودعت الأمانة العامة كافة منظمات وبرلمانات العالم للتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام، وكذلك الأسرى المرضى وكبار السن مما يتعرضون له من إهمال طبي واضح ومتعمد، وضمان انفاذ قواعد القانون الدولي.

أخبار ذات صلة

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

غزة: اجتماع بين &#34;التشريعي&#34; ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية

غزة: اجتماع بين "التشريعي" ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة السياسية الاختيار بين القبيلة أو سيادة القانون

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة السياسية الاختيار بين القبيلة أو سيادة القانون

رئيس الوزراء: من لا يستطيع معاقبة إسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين

رئيس الوزراء: من لا يستطيع معاقبة إسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين

راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات

راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

"المقاومة الشعبية" تبارك للأسير علاء الأعرج انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

جامعة بيرزيت توضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

فلسطين تشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه في مصر

فلسطين تشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه في مصر

&#34;التنمية&#34; تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

"التنمية" تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟