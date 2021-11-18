مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية











رام الله - دنيا الوطناطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني نائب وزير خارجية جمهورية رومانيا كورنيل فيروتا والذي يقوم حاليا بزيارة لدولة فلسطين على آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية، وقدم شرحا عن ما تمر به الأراضي الفلسطينية من اجراءات الاحتلال المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس،كما بحث ايضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مساء اليوم الخميس، خلال لقاءه بمكتبه بمدينة رام الله.أثنى د. مجدلاني خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع جمهورية رومانيا بدولة فلسطين وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع رومانيا في جميع المجالات.وأشاد د.مجدلاني بثبات الموقف الروماني بشأن التسوية السياسية وفق حل الدولتين داعيا إلى ضرورة أن تدعم رومانيا ومن خلال دورها بالاتحاد الاوروبي نحو التسوية السياسية وطرح مبادرة للسلام تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية في ضوء انسداد افق العملية السياسية.وأشار د.مجدلاني أنه في ظل الحكومة الاسرائيلية الحالية لا أفق للعملية السياسية، فهي تتبنى برنامج دعم الاستيطان حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت التي قال فيها أنه لا اتصال مع الرئيس محمود عباس، ولا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، دليلاً على برنامج حكومته القائم على الاستيطان والتطهير العرقي، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي.من جانبه أكد فيروتا على دعم بلاده لحل الدولتين، قائلا ندرك صعوبة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذلك الحرص على استمرار المشاورات السياسية. وأشار إلى أن بلاده مستعدة لفتح علاقات التعاون مع فلسطين.وحضر اللقاء سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا.