مواجهات بين طلبة مدارس "اللبن الشرقية" وقوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، اليوم الخميس، بين طلبة المدارس وجنود الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، إثر تجدد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه لوصول الطلبة لمدارسهم.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عرقلوا وصول طلبة مدرسة اللبن - الساوية الثانوية، ومدرسة بنات اللبن الثانوية الواقعتين على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة وذويهم الذين حضروا إلى المكان لتأمين وصول أبنائهم إلى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.