عربي

"العسومي" يدعو إلى وضع خارطة طريق برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط

"العسومي" يدعو إلى وضع خارطة طريق برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى وضع خارطة طريق برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لتنسيق الجهود البرلمانية بين المنظمتين من أجل معالجة التحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة أن ينبثق من هذه الخارطة برامج عمل مشتركة، خاصة في ظل توافر الشروط والمقومات الأساسية اللازمة لتحقيق هذا التعاون، وهي الإرادة السياسية المشتركة والآليات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، مضيفا أنه يتبقى فقط الاتفاق عليها.

جاء ذلك خلال مشاركة "العسومي" كضيف خاص في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يعقد حالياً في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الفترة من 18 الى 20 نوفمبر في العاصمة الإيطالية روما، حيث ألقى كلمة تناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفا أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة التعايش تمثل المدخل الأمثل لمحاربة الفكر المتطرف.

وتطرق العسومي في كلمته إلى مبادرة "نداء الساحل" التي أطلقها رسمياً خلال القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت في فيينا في شهر سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، باعتبارها من أخطر المناطق التي أصبحت بؤرةً لأخطر التنظيمات الإرهابية حول العالم، مشدداً على أهمية أن تشمل مواجهة الإرهاب الأبعاد الفكرية والتنموية والتعليمية، وألا تقتصر على المعالجة الأمنية فقط.

وأضاف "العسومي" أن هناك العديد من التحديات الأخرى المشتركة التي يواجهها العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق الحل العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس. هذا بالإضافة إلى تحديات عدم الاستقرار الأمني والسياسي المرتبطة باستمرار العديد من الأزمات القائمة في المنطقة، كما هو حاصل في اليمن وسوريا وليبيا والصومال، والتحديات الاخرى المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والأمن المائي، فضلاً عن الجائحة العالمية غير المسبوقة بسبب فيروس كورونا، وتداعياتها الكارثية على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن المواجهة الاقليمية الفعالة لتلك التحديات على المستوى البرلماني، تتطلب تنسيق دائم ومكثف مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، باعتباره شريك برلماني إقليمي يتقاسم مع البرلمان العربي الهموم والتحديات ذاتها.

شارك في وفد البرلمان العربي كل من معالي النائب حسن البرغوثي نائب رئيس البرلمان العربي،  ومعالي النائب خالد العتيبي عضو البرلمان العربي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، شارك وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يكرم فيه عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والبرلمانية ممن أسهموا بجهودهم في نماء منطقة البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

&#34;تزامنا مع عيدها الوطني الــ51&#34;.. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

"تزامنا مع عيدها الوطني الــ51".. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية في اليمن

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية في اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع نائب وزير خارجية رومانيا على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

&#34;التنمية&#34; تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

"التنمية" تستلم أدوات مساندة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة اليابانية وUNOPS

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهباش من مالي: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

(فيتاس) والأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة

(فيتاس) والأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟

كيف ردت (MBC) على وثيقة تظهر منحها قرداحي مكافأة مالية ضخمة؟