"العسومي" يدعو إلى وضع خارطة طريق برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط





وشدد على ضرورة أن ينبثق من هذه الخارطة برامج عمل مشتركة، خاصة في ظل توافر الشروط والمقومات الأساسية اللازمة لتحقيق هذا التعاون، وهي الإرادة السياسية المشتركة والآليات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، مضيفا أنه يتبقى فقط الاتفاق عليها.



جاء ذلك خلال مشاركة "العسومي" كضيف خاص في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يعقد حالياً في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الفترة من 18 الى 20 نوفمبر في العاصمة الإيطالية روما، حيث ألقى كلمة تناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفا أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة التعايش تمثل المدخل الأمثل لمحاربة الفكر المتطرف.



وتطرق العسومي في كلمته إلى مبادرة "نداء الساحل" التي أطلقها رسمياً خلال القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت في فيينا في شهر سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، باعتبارها من أخطر المناطق التي أصبحت بؤرةً لأخطر التنظيمات الإرهابية حول العالم، مشدداً على أهمية أن تشمل مواجهة الإرهاب الأبعاد الفكرية والتنموية والتعليمية، وألا تقتصر على المعالجة الأمنية فقط.



وأضاف "العسومي" أن هناك العديد من التحديات الأخرى المشتركة التي يواجهها العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق الحل العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس. هذا بالإضافة إلى تحديات عدم الاستقرار الأمني والسياسي المرتبطة باستمرار العديد من الأزمات القائمة في المنطقة، كما هو حاصل في اليمن وسوريا وليبيا والصومال، والتحديات الاخرى المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والأمن المائي، فضلاً عن الجائحة العالمية غير المسبوقة بسبب فيروس كورونا، وتداعياتها الكارثية على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.



واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن المواجهة الاقليمية الفعالة لتلك التحديات على المستوى البرلماني، تتطلب تنسيق دائم ومكثف مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، باعتباره شريك برلماني إقليمي يتقاسم مع البرلمان العربي الهموم والتحديات ذاتها.



شارك في وفد البرلمان العربي كل من معالي النائب حسن البرغوثي نائب رئيس البرلمان العربي، ومعالي النائب خالد العتيبي عضو البرلمان العربي.



وعلى هامش هذا الاجتماع، شارك وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يكرم فيه عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والبرلمانية ممن أسهموا بجهودهم في نماء منطقة البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات.



رام الله - دنيا الوطندعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى وضع خارطة طريق برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لتنسيق الجهود البرلمانية بين المنظمتين من أجل معالجة التحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.