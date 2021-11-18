شؤون فلسطينية

غزة: اجتماع بين "التشريعي" ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية

غزة: اجتماع بين "التشريعي" ووكيل وزارة السياحة لبحث الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وكيل وزارة السياحة والآثار، بغزة، د. إبراهيم جابر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، خلال لقائه بهم أمس في موقع "تل أم عامر" الأثري على دور الوزارة وجهدها في الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية.

وترأس وفد التشريعي رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية د. عبد الرحمن الجمل، وضم النواب د. محمد شهاب ود. سالم سلامة ود. يوسف الشرافي ود. خميس النجار حيث استمعوا من وكيل الوزارة والمدراء العامون شرح مفصل حول جهود الوزارة ودورها في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية وتطوير المرافق السياحية في قطاع غزة واستجلاب مشاريع ترميم تقدر بملايين الدولارات.

وأكد جابر على حرص الوزارة على تطوير القطاع السياحي والأثري، مشيراً الى ان بعض جهود الوزارة في عمليات التنقيب والترميم للمواقع الاثرية بتمويل من مؤسسات دولية، وكذلك توثيق وتسجيل كافة اللقى الأثرية بالسجل الوطني للحفاظ بحيث يكون لها شهادة تعريفية موثقة ، كذلك المتابعة والإشراف على المتاحف والمجموعات الخاصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها بالقيام بواجباتها للحفاظ على المقتنيات فضلاً عن النهوض بالواقع السياحة الداخلية المتنامي منوها ان الوزارة تشرف على ما يزيد عن 1200 مرفق سياحي ما بين الفنادق والمطاعم والشاليهات والمنتجعات والتي لها الاسهام في تنمية العائد الوطني الاقتصادي .

وشدد جابر على تضافر الجهود وتعزيز الحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي للشعب الفلسطيني عبر الإسراع بإقرار قانون الآثار الفلسطيني، والتنقيب والتأهيل والصيانة للمواقع الأثرية وتجسيد البعد الوطني التوعوي للمواطنين والزوار بأهمية وقداسة تاريخ فلسطين وعراقة حضارتها المتجذرة والممتدة منذ فجر
التاريخ، ودعم واسناد وتطوير السياحة الداخلية.

من جانبه أثني وفد التشريعي على دور الوزارة في التطوير الكبير الذى حدث في المواقع الأثرية حيث اجرى جولة في داخل موقع "ام عامر" الأثري واطلع على مشروع الترميم والتطوير في الموقع واستمع الى شرح مفصل حول تاريخ الموقع ومراحل
تطويره، واكدوا على استمرار التواصل والتعاون ما بين الوزارة والمجلس التشريعي لتذليل العقبات ، ومساعدة الوزارة على الحفاظ على التاريخ والهوية الحضارية.



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