راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



