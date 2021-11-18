راصد جوي: زخات من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن من المتوقع هطول زخات من الأمطار، فوق (بعض) المناطق خلال السويعات القادمة .
وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك)، بأن هناك "مزيداً من الأمطار خلال اليومين المُقبلين بمشيئة الله".
وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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