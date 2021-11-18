حماس تصدر بياناً بشأن حفل للمغني الكندي "جاستن بيبر" في إسرائيل

أصدرت دائرة الإنتاج الفني، في حركة المقاومة الإسلامية حماس

بيان إدانة واستنكار، بعد موافقة المغني "جاستن بيبر" كندي الجنسية إحياء حفل في دولة الاحتلال ودعمه لها.





وقالت الحركة في البيان: "في ضوء موافقة المغني جاستن بيبر إحياء حفل في دولة الاحتلال الصهيوني ندعوه إلى إلغاء الحفل المقرر عقده في حديقة باركون في تل أبيب في 13 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022 ومقاطعة دولة الاحتلال الصهيوني اعتراضاً على جرائمها المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني".





وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب بيبر، بإلغاء حفل مقرر له في إسرائيل.

وقال ناشطون: إن على بيبر احترام المبادئ، وعدم الذهاب إلى "دولة الفصل العنصري" التي تحتل فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن