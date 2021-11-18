توتر في سجن عسقلان احتجاجاً على استشهاد الأسير العمور

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير: إن حالة من التوتر الشديد تسود سجن (عسقلان) حيث أقدم الأسرى على إحراق أحد مرافق السجن احتجاجا على استشهاد الأسير سامي العمور.وأوضح النادي في بيان له، اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير أيمن الشرباتي للعزل الانفرادي.وكان نادي الأسير الفلسطيني، أكد اليوم الخميس، نبأ استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر (39) عامًا من مدينة دير البلح، حيث ارتقى صباح هذا اليوم في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.وأوضح نادي الأسير أن الأسير العمور ارتقى شهيدًا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حيث يُعاني الأسير العمور من مشكلة خُلقية في القلب تفاقمت جرّاء سياسة الإهمال الطبي، والمماطلة في متابعة وضعه الصحيّ، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله.وقال نادي الأسير: "إنّ العمور نُقل قبل عدة أيام من سجن (نفحة) إلى سجن (عسقلان)، وجرى نقله لاحقاً إلى مستشفى (سوروكا) حيث خضع لعملية جراحية وفشلت، وبالأمس خضع لعملية أخرى، وصباحاً أُعلن عن استشهاده.