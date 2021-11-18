الرئيس الإسرائيلي يشكر أردوغان على الإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين





وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي بأنه خلال الاتصال شكر هرتسوغ أردوغان على مشاركته ومساهمته الشخصية في عودة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين بإسطنبول.





من جهته، شدد الرئيس أردوغان على الأهمية التي يوليها للعلاقات مع إسرائيل.



وأفرجت السلطات التركية عن الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي أوكنين، اللذين اعتقلا منذ ما يزيد على أسبوع بعد تصويرهما لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.