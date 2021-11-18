الهيئة المستقلة توجه رسالة للسلطة بشأن أحداث الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفاد المحامي فريد الأطرش عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن الوضع في الخليل غير مطمئن وأجواء الاحتقان تسود، ومسؤولية السلطة القيام بدورها وواجبها في حفظ الأمن والأمان.وأضاف الأطرش في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "يجب جمع السلاح غير القانوني بالضفة، وزيادة عدد الكوادر الأمنية، وفرض الأمن، واعتقال الجناة ومرتكبي الفوضى".وأكد عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون للسلطة تدخل أكبر في مدينة الخليل فهي محافظة وكبيرة، وعدد أفراد الأمن فيها قليل، وهناك مطلوبين غير معتقلين، والمصروفات الأكبر من موازنة السلطة المالية تذهب لقطاع الأمن، ومقابل ذلك لا يشعر المواطن بالأمن والأمان.