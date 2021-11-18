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الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة

الرئيس المصري يستقبل الأمير البريطاني تشارلز في القاهرة
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، اليوم الخميس، الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا وقرينته، بقصر الاتحادية في العاصمة القاهرة.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالباً نقل تحياته إلى الملكة إليزابيث"، وفق ما نقل موقع (اليوم السابع).

وأعرب السيسي عن أمله، بأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.

وتأتي زيارة ولي عهد بريطانيا لمصر ضمن جولته الأولى خارج بريطانيا، منذ جائحة (كورونا)، كما تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى لمصر عام 2006.

وكانا قد زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند، بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.

كما يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة.



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