شؤون فلسطينية

(فيتاس) والأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة

(فيتاس) والأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة
شركة "فيتاس" للإقراض الصغير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة (فيتاس) للإقراض الصغير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل لدعم المشاريع الصغيرة، بمقدار 3 ملايين دولار.

وأجرى توقيع الاتفاقية علاء سيسالم الرئيس التنفيذي لشركة (فيتاس)، وفيليب تر ورت المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط لدى البنك الأوروبى، وذلك في مقر الشركة برام الله.

بموجب الاتفاقية، منح البنك الأوروبي قرضاً بـ3 ملايين دولار لشركة (فيتاس)، والتي بدورها ستقوم بإعادة إقراضه لمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في التخفيف من آثار جائحة كورونا على هذا القطاع.

وأكد سيسالم أهمية دعم وإسناد قطاع الإقراض الصغير، والذي يشكل 98% من الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي سيمكن (فيتاس) من مواصلة دورها في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال حزمة التمويل والمساعدة الفنية والشراكة الحقيقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جهته، قال تر ورت: "إن دعم قطاع الإقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة، يساعد في إعادة نشاط المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي ستنعكس نتائجه إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في خلق فرص عمل ووظائف جديدة وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين".

وقد بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في فلسطين في العام 2017، ووقع حتى الآن 15 اتفاقية قرض مع بنوك ومؤسسات فلسطينية ماليه، بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليون دولار.

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