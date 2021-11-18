السلطات التركية تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة (الإرهاب)



وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى، حيث يغني بالعربية والكردية.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة التركية، مساء الأربعاء، المغني السوري عمر سليمان، الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لمنظمة (إرهابية).ونقلت وكالة (الصحافة الفرنسية) عن وكيل أعماله الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، تأكيده نبأ الاعتقال في محافظة شانلي أورفه الحدودية مع سوريا، وأنه سيتم إطلاق سراحه خلال ساعات.وذكرت صحيفة (يني شفق) التركية ووكالة أنباء دوغان الأربعاء: "أن سليمان متهم بالإنتماء إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب (الإرهابية)".وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه (إرهابي) من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.