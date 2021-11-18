الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية





و ترى الوزارة أن هذه الاعتداءات جزءاً لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يسعى لإغلاق المدارس بهدف ضم ومصادرة المنطقة لأغراض استيطانية.





و حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطلبة وذويهم، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو سرعة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان حق الطلبة في الدراسة والتعلم.







رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين والطلبة في اللبن الشرقية جنوب نابلس ومنع وصول الطلبة إلى مدارسهم لليوم الثالث على التوالي، حيث أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق قنابل الغاز على الطلبة وذويهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.