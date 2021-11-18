الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال حلمي الأعرج مدير مركز حريات للحقوق المدنية، اليوم الخميس، إن استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الإهمال الطبي يأتي في سياق استمرار مسلسل جرائم سلطات الاحتلال المنافية للقوانين الدولية بحق الأسرى خاصة المرضى، ويعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتلهم.وطالب الأعرج في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المجتمع الدولي بالتداخل الفوري لوقف سياسية القتل البطيء بحق الاسرى في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه بارتقاء الأسير العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227).