سلامة: الاحتلال ينتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى









رام الله - دنيا الوطنأكدت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الخميس، على أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى خاصة المرضى منهم، وآخرهم الأسير سامي العمور الذي أعُلن عن استشهاده، مشددة على أن شعبنا لن يستسلم حتى انتزاع حقوقه المشروعة.وأضافت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "أن ما يجري في سجون الاحتلال سياسة ممنهجة ضد الأسرى، وهناك أكثر من (500) حالة مرضية في صفوف الاسرى".وعن لقاء فصائل العمل الوطني أمس الأربعاء مع العشرات من سفراء وقناصل دول العالم، أشارت سلامة إلى أنه تم إبلاغ الدبلوماسيين بأن تصنيف سلطات الاحتلال ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية (إرهابية) يأتي ضمن عملية ممنهجة لاستهداف الرواية الفلسطينية.وشددت سلامة على أن تلك الخطوة مرفوضة لأن المنظمات الحقوقية تعمل وفق القانون المحلي الفلسطيني، وضمن القانون الدولي.