البكري يطلع القنصل التركي على أوضاع محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الخميس، القنصل التركي العام في مدينة القدس أحمد رضا دمير، والوفد المرافق له، على الوضع العام بالمحافظة، وبحثا سبل التعاون المشترك.وأكد البكري على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي على كافة المستويات، مثمناً الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).واستعرض المحافظ الوضع العام والأهمية التاريخية والدينية والاقتصادية التي تمثلها المحافظة، وتحدث عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خصوصاً في البلدة القديمة، ومسافر يطا، ومحاولات التهويد المتسمرة في الحرم الإبراهيمي الشريف، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض كافة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وبحث البكري، سبل التعاون المشترك في مجال دعم المشاريع التي تعمل على تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل الخبرات في كافة المجالات.من جانبه، عبر السفير دمير عن سعادته بهذه الزيارة لمحافظة الخليل، مؤكداً حجم الشراكة العميقة بين تركيا وفلسطين على كافة الصعد، ومشدداً على الاستعداد التام للتعاون في كافة الأفكار والقضايا التي تم طرحها.