وزراء سابقون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية

رام الله - دنيا الوطنتشهد الانتخابات الرئاسة الليبية ترشح عدد من المسؤولين والسياسيين في البلد، حيث تقدم اليوم وزيران سابقان بأوراق ترشحهما لهذه الانتخابات.وقدم كل من فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وعثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق بهذه الحكومة، أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مقر المفوضية بطرابلس.وسبق أن أعلنت المفوضية في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.