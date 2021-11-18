اشتية يبحث مع وزير الخارجية الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، على هامش اجتماع المانحين (AHLC) مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو.وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول المقبل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وناقش الجانبان تعزيز الجهود لفتح مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 1967 مع القدس عاصمة وحق العودة للاجئين.وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول التطورات في القضية الفلسطينية.