جبارين: سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال

رام الله - دنيا الوطنقال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء، اليوم الخميس، إن ما تعرض له الأسير سامي العمور من إهمال طبي متعمد داخل الأسر أدى إلى استشهاده، مشيراً إلى أنه دليل واضح على استمرار الاحتلال في جرائمه.وأضاف جبارين في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "بالموت البطيء وبجريمة الإهمال الطبي المتعمد، وفي أبشع صورة ارتكبت ضد الإنسانية قُتل الشهيد الأسير سامي العمور".وتابع "إن سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، وهو انعكاس جلي للسياسة الممنهجة التي تُنفذ ضد الأسرى في السجون".وأشار إلى أن "ما يتعرض له الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام جريمة مكتملة الأركان والمعالم تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف القاتلة للأسرى، ولا سيما التي سبقت استشهاد الأسير العمور من تدهورحالته الصحية، كما نطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على تلك الجرائم النكراء".وحمّل جبارين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور، وعن حياة 700 أسير مريض داخل السجون، كما أن مواصلة اعتقالهم والإهمال الطبي بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام الممنهج .وأكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة باقية على العهد وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنها لن تترك أبناء شعبها وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت البطيء.ودعا زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياتهم .