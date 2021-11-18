شؤون فلسطينية

جبارين: سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال

جبارين: سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال
زاهر جبارين مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء، اليوم الخميس، إن ما تعرض له الأسير سامي العمور من إهمال طبي متعمد داخل الأسر أدى إلى استشهاده، مشيراً إلى أنه دليل واضح على استمرار الاحتلال في جرائمه.

وأضاف جبارين في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "بالموت البطيء وبجريمة الإهمال الطبي المتعمد، وفي أبشع صورة ارتكبت ضد الإنسانية قُتل الشهيد الأسير سامي العمور".

وتابع "إن سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، وهو انعكاس جلي للسياسة الممنهجة التي تُنفذ ضد الأسرى في السجون".

وأشار إلى أن "ما يتعرض له الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام جريمة مكتملة الأركان والمعالم تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف القاتلة للأسرى، ولا سيما التي سبقت استشهاد الأسير العمور من تدهورحالته الصحية، كما نطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على تلك الجرائم النكراء".

وحمّل جبارين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور، وعن حياة 700 أسير مريض داخل السجون، كما أن مواصلة اعتقالهم والإهمال الطبي بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام الممنهج .

وأكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة باقية على العهد وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنها لن تترك أبناء شعبها وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت البطيء.

ودعا زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياتهم .

أخبار ذات صلة

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

سلامة: الاحتلال ينتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى

سلامة: الاحتلال ينتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى

البكري يطلع القنصل التركي على أوضاع محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل التركي على أوضاع محافظة الخليل

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

شرطة خانيونس تُنهي ملفات 16 غارماً

شرطة خانيونس تُنهي ملفات 16 غارماً

فلسطين: الكشف عن عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الخارجية تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

الأعرج: استشهاد الأسير العمور يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بقتل الأسرى

البكري يطلع القنصل التركي على أوضاع محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل التركي على أوضاع محافظة الخليل

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

شرطة خانيونس تُنهي ملفات 16 غارماً

شرطة خانيونس تُنهي ملفات 16 غارماً

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

هيئة الأسرى ترصد شهادات شبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى ترصد شهادات شبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

&#34;لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية&#34; تنعى الأسير العمور وتندد بجريمة الإهمال الطبي المتعمد

"لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية" تنعى الأسير العمور وتندد بجريمة الإهمال الطبي المتعمد

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

سلطنة عُمان: نُجدد موقفنا الداعم لحقوق شعبنا وقضيته العادلة

سلطنة عُمان: نُجدد موقفنا الداعم لحقوق شعبنا وقضيته العادلة

&#34;تزامنا مع عيدها الوطني الــ51&#34;.. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

"تزامنا مع عيدها الوطني الــ51".. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين